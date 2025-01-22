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Москвичам пообещали наступление метеорологической весны в конце января

Синоптик Тишковец: метеорологическая весна в Москве наступит 23 января
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Москве и центральной части России с четверга, 23 января, наступит метеорологическая весна. Об этом NEWS.ru сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист отметил, что в настоящее время на территории России наблюдается самое масштабное арктическое вторжение в текущем сезоне. Однако, по словам синоптика, среда, 22 января, станет последним днем, когда наблюдаются январские температуры.

«С завтрашнего дня пойдет тепло, и как минимум до конца месяца мы опять будем находиться в состоянии метеорологической весны и оттепельных параметрах температуры. Соответственно, это осадки в смешанной фазе», — сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в снежный покров в столице будет носить «символический характер». Согласно прогнозу синоптика, осадки, скорее всего, будут похожи на «снежно-водяную кашу».

Несколькими часами ранее заместитель руководителя ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что сейчас в Москве и Московской области стоит легкий мороз, однако к концу января в регион вновь вернется тепло. В феврале, по его словам, стоит ждать снега и кратковременных холодов.

Ранее москвичам рассказали о погоде в Татьянин день.

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