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В трех аэропортах Москвы введены ограничения на полеты из-за атаки БПЛА

Временные ограничения на полеты введены во Внуково, Домодедово и Жуковском
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Shutterstock

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Внуково. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:32 МСК введены также в аэропорту Внуково», — пишет Кореняко.

Он добавил, что ограничения во Внуково на юго-западе российской столице были введены после того, как аналогичные ограничения были объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский на юго-востоке Москвы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал об отражении атаки беспилотников в Москве и Подмосковье: несколько дронов сбиты в Подольске, Коломне, Раменском, Троицке.

Ранее в Рязани после падения дрона загорелся дом.

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Атаки БПЛА на Россию
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