Ученый предупредил об угрозе массового заражения оспой обезьян

Небольшие отклонения в структуре вируса оспы обезьян на генетическом уровне могут привести к тому, что вирус начнет массово передаваться воздушно-капельным путем. Об этом заявил академик РАН, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Aif.ru.

Он подчеркнул, что в подобной ситуации мир может столкнуться с аналогом черной оспы. По его словам, вирус уже начал распространяться, мутируя и повышая свою вирулентность.

Гинцбург добавил, что против оспы обезьян следует разработать генно-инженерную вакцину. Все предыдущие прививки могут вызвать серьезные побочные реакции, добавил эпидемиолог.

До этого доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Ольга Карпова заявила, что появилось сообщение о способности обнаруженного в Китае вида оспы обезьян передаваться воздушно-капельным путем. Однако на сегодняшний день подобные случаи не подтверждались, а сам вирус хоть и меняется, но не очень быстро, так как в его основе лежит ДНК, а не РНК.

Ранее в Азербайджане выявили первый случай заражения оспой обезьян.