В Азербайджане выявлен первый случай заражения оспой обезьян

В Азербайджане выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана, передает Интерфакс.

С 2 по 11 января текущего года мужчина находился в туристической поездке за границей. После возвращения он обратился в одну из клиник Баку с жалобами на слабость, высокую температуру, пузырчатую сыпь в области гениталий, а также увеличение лимфатических узлов и боли в мышцах.

Наличие симптомов послужило основанием для проведения лабораторного анализа. Результаты анализа ПЦР подтвердили наличие у пациента вируса оспы обезьян.

Вспышка штамма Clade Ib произошла летом в Демократической Республике Конго. Вирус вызывает озноб, лихорадку, сыпь и другие поражения кожи, и передается при телесном контакте. Осенью о первом случае заражения тяжелым штаммом оспы обезьян сообщали Великобритания, Индия, США, Германия и другие страны.

Ранее первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявили во Франции.