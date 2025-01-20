Вирусолог оценила вероятность респираторного заражения оспой обезьян

Появилось сообщение о способности обнаруженного в Китае вида оспы обезьян передаваться воздушно-капельным путем. Однако на сегодняшний день подобные случаи не подтверждались, а сам вирус хоть и меняется, но не очень быстро, так как в его основе лежит ДНК, а не РНК, объяснила RT доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Ольга Карпова.

Хотя случаи респираторного заражения не подтверждались, есть один, который требует исследования, отметила вирусолог.

«Но никакой паники пока быть не должно. Давайте относиться к этому разумно, спокойно и ждать результатов исследований ученых», — призвала специалист.

Ви русы в целом всегда эволюционируют — это нормальный процесс, но быстрее всего это происходит, если они имеют геном РНК. К примеру, это грипп, ковид. В случае с оспой обезьян основой вируса является ДНК, поэтому он, по словам Карповой, меняется не так «драматически».

Напомним, академик РАН Сергей Нетесов накануне сообщил, что вирус мутировавшей оспы обезьян, который обнаружили в Китае, может передаваться респираторно. При этом он также посоветовал не волноваться, отметив, что в КНР есть необходимое количество запаса вакцин, и, если ситуация будет ухудшаться, начнется прививочная кампания.

Ранее в Азербайджане выявили первый случай заражения оспой обезьян.