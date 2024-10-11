Пьяный пенсионер из Забайкалья избил знакомого гитарой, ножом и топором

Житель Забайкальского края стал фигурантом уголовного дела после застолья с приятелем. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Инцидент произошел в селе Смоленка. По данным источника, 73-летний пенсионер выпивал с мужчиной, который приехал к нему из Иркутска. Во время застолья между россиянами возник конфликт, что стало его причиной, не сообщается.

Во время ссоры мужчина избил гостя гитарой, и, когда она разбилась, нанес несколько ударов пострадавшему в шею. После этого он схватил топор, затем выстрелил в знакомого из охотничьего карабина.

О произошедшем в полиции узнали после обращения жены пенсионера. Пожилого мужчину задержали, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Пострадавшего спасти не удалось.

До этого в Москве задержали IT-специалиста за нападение на супругу с топором. Причиной произошедшего стало то, что между парой произошел конфликт, мужчина хотел закончить его, но женщина не успокаивалась.

Ранее сахалинец открыл стрельбу на мусорном полигоне по знакомому и случайной свидетельнице.