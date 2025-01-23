Постоялец дома престарелых под Новосибирском изрезал соседа ножом

В Новосибирской области постоялец дома престарелых напал с ножом на соседа

В Новосибирской области 50-летний постоялец дома для престарелых изрезал ножом 69-летнего соседа. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел ночью 19 января в пансионате для престарелых и инвалидов в городе Бердске. По данным следствия, один из постояльцев, находившийся со своим соседом в конфликтных отношениях, ранил его в грудь ножом. Пожилой мужчина истек кровью на месте происшествия.

Каким образом в руки нападавшему попало холодное оружие, неизвестно. Его задержали и отправили под стражу, против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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