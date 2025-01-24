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Ларги приплыли, чтобы посмотреть на айс-флоатеров во Владивостоке

VL.RU: ларги приплыли к маяку, чтобы посмотреть на айс-флоатеров во Владивостоке
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Shutterstock/Akkharat Jarusilawong

Ларги приплыли к Токаревскому маяку, чтобы посмотреть на айс-флоатеров во Владивостоке. Кадры с животными опубликовало местное издание VL.RU.

«Вчера здесь проходил сеанс айс-флоатинга, плавания на поверхности воды в специальных ярко-красных костюмах. Ларги заинтересованно держались неподалеку, высовываясь из воды и наблюдая за происходящим», — рассказали журналисты.

До этого сообщалось, что в январе в Дальневосточном морском заповеднике начинается сезон рождения детенышей ларги.

Ларги или дальневосточные нерпы — это крупные морские тюлени, которые обитают в Японском и Охотском морях. Они отличаются своей особой внешностью, имея большие глаза и длинный хоботок. Кроме того, они являются одними из немногих видов тюленей, которые размножаются на берегах, а не на льдинах.

Родильные острова архипелага Римского-Корсакова стали настоящим домом для ларг. Здесь самки находят уединенные пляжи, где могут спокойно родить своих детенышей и воспитывать их. Эти острова обеспечивают безопасность для молодых тюленей.

Сезон рождения ларг продлится несколько месяцев, но основной пик придется на вторую половину февраля. В это время ожидается появление большинства детенышей. Заповедник ведет постоянное наблюдение за процессом размножения и рождения ларг, чтобы сохранить их популяцию и обеспечить ее стабильное развитие.

Ранее в Турции рыбак спас детеныша тюленя-монаха и вернул его матери.

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