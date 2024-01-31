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Сезон рождения детенышей ларги начался в старейшем морском заповеднике России

В Дальневосточном морском заповеднике начался сезон рождения детенышей ларги

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Depositphotos

В Дальневосточном морском заповеднике настал сезон, когда ларги начали размножаться и рожать своих детенышей. Это важное событие для заповедника, так как ларги являются одним из символов его биоразнообразия, говорится в Telegram-канале «Земля леопарда».

Ларги — это крупные морские тюлени, которые обитают в Японском и Охотском морях. Они отличаются своей особой внешностью, имея большие глаза и длинный хоботок. Кроме того, они являются одними из немногих видов тюленей, которые размножаются на берегах, а не на льдинах.

Родильные острова архипелага Римского-Корсакова стали настоящим домом для ларг. Здесь самки находят уединенные пляжи, где могут спокойно родить своих детенышей и воспитывать их. Эти острова обеспечивают безопасность для молодых тюленей.

Сезон рождения ларг продлится несколько месяцев, но основной пик придется на вторую половину февраля. В это время ожидается появление большинства детенышей. Заповедник ведет постоянное наблюдение за процессом размножения и рождения ларг, чтобы сохранить их популяцию и обеспечить ее стабильное развитие.

Морской заповедник, под управлением дирекции заповедников «Земля леопарда», активно занимается охраной и защитой ларг. Он проводит научные исследования, контролирует численность популяции и принимает меры по сохранению их естественной среды обитания.

До этого сообщалось, что бутылку с посланием, выброшенную в море у Сахалина участниками кругосветного плавания на судне «Пилигрим», принесло в Дальневосточный морской заповедник. Российское судно «Пилигрим» отправилось в кругосветное путешествие в августе 2017 года. Копия поморской ладьи XVIII века преодолела более 18,5 тысячи морских миль и побывала в 15 странах.

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