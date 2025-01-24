Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ прокуратура ищет женщину по обвинению в незаконной продаже недвижимости РФ

Прокуратура Германии обвинила женщину незаконной продаже российской недвижимости
close
Depositphotos

Генеральная прокуратура Германии обвинила женщину незаконной продаже российской недвижимости, расположенной в берлинском районе Лихтенберг. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте германской прокуратуры.

«Прокуратура Берлина предъявила в земельном суде Берлина обвинения в пяти случаях подделки документов группой лиц, а также в трех случаях подготовки и двух случаях совершения особо крупного мошенничества 59-летней женщине, которая продавала российскую недвижимость в Берлине с сентября 2021 года по февраль 2022 года по, якобы, доверенности Российской Федерации», — сообщили в генпрокуратуре.

Гражданство женщины не уточняется, известно лишь, что ее зовут «Олена» — это распространенный на Украине вариант имени «Елена» или «Алена». Также сообщается, что женщина выдавала себя за сотрудницу ФСБ — Олена проходит как фигурант по делу некоего берлинского стоматолога, который в 2021 и 2022 годах продавал по поддельным документам принадлежащую России недвижимость в районе Лихтенберг.

На незаконные сделки внимание прокуратуры Германии обратило российское посольство.

До этого немецкие власти предложили ЕС ограничить российским дипломатам доступ в страны — члены регионального содружества из-за «гибридных угроз».

Ранее Писториус оценил планы Трампа завершить конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами