В ФРГ прокуратура ищет женщину по обвинению в незаконной продаже недвижимости РФ

Генеральная прокуратура Германии обвинила женщину незаконной продаже российской недвижимости, расположенной в берлинском районе Лихтенберг. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте германской прокуратуры.

«Прокуратура Берлина предъявила в земельном суде Берлина обвинения в пяти случаях подделки документов группой лиц, а также в трех случаях подготовки и двух случаях совершения особо крупного мошенничества 59-летней женщине, которая продавала российскую недвижимость в Берлине с сентября 2021 года по февраль 2022 года по, якобы, доверенности Российской Федерации», — сообщили в генпрокуратуре.

Гражданство женщины не уточняется, известно лишь, что ее зовут «Олена» — это распространенный на Украине вариант имени «Елена» или «Алена». Также сообщается, что женщина выдавала себя за сотрудницу ФСБ — Олена проходит как фигурант по делу некоего берлинского стоматолога, который в 2021 и 2022 годах продавал по поддельным документам принадлежащую России недвижимость в районе Лихтенберг.

На незаконные сделки внимание прокуратуры Германии обратило российское посольство.

До этого немецкие власти предложили ЕС ограничить российским дипломатам доступ в страны — члены регионального содружества из-за «гибридных угроз».

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