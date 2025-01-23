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Политолог оценил предложение ФРГ ограничить доступ российским дипломатам в ЕС

Политолог Рар: ФРГ выступает против дипломатов РФ ради политических очков
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Global Look Press

Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал предложение ФРГ ограничить российским дипломатам доступ в страны Европейского союза. По словам эксперта, партия «Зеленые» считает, что Германия находится в состоянии войны с Россией, поэтому представители фракции пытаются всячески навредить Москве.

«Автором идеи ограничить передвижение российских дипломатов в Европе, судя по всему, является Анналена Бербок. Она хочет перед выборами набрать политические очки, а также показать свою силу», — считает Рар.

Он добавил, что если бы Бербок занимала пост канцлера ФРГ, Берлин давно бы разорвал все дипломатические контакты с Россией. При этом инициатива вряд ли будет поддержана всеми странами Евросоюза, в частности, против будет Венгрия, прогнозирует политолог.

Как сообщает Politico, немецкие власти предложили ЕС ограничить российским дипломатам доступ в страны — члены регионального содружества из-за «гибридных угроз».

По информации журналистов, Берлин хочет сократить время аккредитации и ограничить свободу передвижения владельцев российских дипломатических паспортов. Также немецкое руководство намерено ввести санкции против кораблей, которые оно считает причастными к транспортировке энергоресурсов из РФ.

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