Минсельхоз может ограничить вылов северных и гребенчатых креветок

Минсельхоз России может утвердить ограничения рыболовства в отношении северной и гребенчатой креветки в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца года. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В публикации отмечается, что данную меру могут реализовать из-за отсутствия эффекта от уже существующих, которые предусматривают сохранение запасов креветок.

При утверждении указа под исключение попадет рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях, подчеркивает агентство.

В октябре 2024 года сообщалось, что поставщики рыбной продукции уведомили торговые сети о повышении цен на рыбу и морепродукты на 15–20%.

В Москве повысились оптовые цены на атлантическую скумбрию и атлантическую сельдь — на 36,8 и 56,6% в годовом выражении (до 260 и 155 руб. за 1 кг соответственно).

«Северная компания» (бренд Gustafsen) сообщила об увеличении отпускных цен на охлажденную морскую форель на 6–12% с 10 октября. Такое решение было принято в связи с подорожанием сырья на оптовом рынке более чем на 20% «из-за ограничения в вылове».

Ранее Япония рекордно закупилась крабами у России.