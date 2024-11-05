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Япония рекордно закупилась крабами у России

РИА: экспорт крабов из РФ в Японию в сентябре стал рекордным с конца 2023 года

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Федеральная таможенная служба

Япония по итогам сентября приобрела у России 1,9 тыс. тонн крабов на общую сумму $34,8 млн. По сравнению с августом поставки взлетели почти в 1,5 раза. Более того, это рекордные показатели с конца 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на японскую таможню.

Всего за первый месяц осени Япония ввезла из РФ 1,96 тыс. тонн ракообразных. При этом крабы заняли 98% импорта.

Общий объем закупок крабов Японией из-за рубежа по результатам сентября составил 2,6 тыс. тонн. Двумя другими крупными поставщиками, помимо России, были Канада и Бахрейн.

С середины лета российские производители начали отправлять торговым сетям предупреждения о скором повышении цен на рыбу и морепродукты. Ожидается, что стоимость товаров вырастет на 15–20%. Подорожают сельдь, скумбрия и красная рыба, а также дальневосточная горбуша и аквакультурная форель. Причина роста цен — ограничения в вылове.

Ранее экономист спрогнозировал скачок цен на красную икру до 9 тыс. рублей за кило к Новому году.

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