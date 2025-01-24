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Специалисты спрогнозировали магнитную бурю на Земле в пятницу

Магнитная буря ожидается на Земле во второй половине 24 января
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Магнитная буря ожидается на Земле во второй половине пятницы, 24 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

В публикации отмечается, что вспышка уровня М4.3, которая произошла на Солнце 21 января, сопровождалась выбросом массы в сторону Земли. Он является относительно медленным, но с высокой плотностью вещества.

По расчетам специалистов, газовое облако доберется до орбиты Земли во второй половине дня пятницы. Предварительная оценка мощности магнитных бурь — от G1 до G2 (от слабых до умеренных), говорится в публикации.

До этого врач-невролог Полина Лепилова рассказала, что россиянам следует подготовиться к магнитной буре, что позволит облегчить симптомы болезни, которая наблюдается в это время у метеозависимых людей.

Ранее врачи назвали продукт, противопоказанный во время магнитных бурь.

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