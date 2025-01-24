Специалисты спрогнозировали магнитную бурю на Земле в пятницу

Магнитная буря ожидается на Земле во второй половине 24 января

Магнитная буря ожидается на Земле во второй половине пятницы, 24 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

В публикации отмечается, что вспышка уровня М4.3, которая произошла на Солнце 21 января, сопровождалась выбросом массы в сторону Земли. Он является относительно медленным, но с высокой плотностью вещества.

По расчетам специалистов, газовое облако доберется до орбиты Земли во второй половине дня пятницы. Предварительная оценка мощности магнитных бурь — от G1 до G2 (от слабых до умеренных), говорится в публикации.

До этого врач-невролог Полина Лепилова рассказала, что россиянам следует подготовиться к магнитной буре, что позволит облегчить симптомы болезни, которая наблюдается в это время у метеозависимых людей.

Ранее врачи назвали продукт, противопоказанный во время магнитных бурь.