Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уголовное дело возбудили в Подмосковье после избиения подростка мигрантами

В Подмосковье возбудили дело после избиения подростка мигрантами
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Подмосковье возбудили уголовное дело после того, как иностранцы избили подростка. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Мытищи. Предварительно, 22 января в одном из торговых центров группа мигрантов в возрасте от 16 до 20 лет совершила нападение на несовершеннолетнего и причинила ему телесные повреждения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве по факту случившегося. Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением деталей и обстоятельств произошедшего.

До этого в Сургуте группа школьников после ссоры напала на 14-летнего подростка и жестоко избила его по голове и телу. В результате произошедшего мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у него травму головы и ушибы.

Ранее двое подростков напали на сверстника около ТЦ в Тольятти и ударили его битой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами