Уголовное дело возбудили в Подмосковье после избиения подростка мигрантами

В Подмосковье возбудили уголовное дело после того, как иностранцы избили подростка. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Мытищи. Предварительно, 22 января в одном из торговых центров группа мигрантов в возрасте от 16 до 20 лет совершила нападение на несовершеннолетнего и причинила ему телесные повреждения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве по факту случившегося. Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением деталей и обстоятельств произошедшего.

До этого в Сургуте группа школьников после ссоры напала на 14-летнего подростка и жестоко избила его по голове и телу. В результате произошедшего мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у него травму головы и ушибы.

Ранее двое подростков напали на сверстника около ТЦ в Тольятти и ударили его битой.