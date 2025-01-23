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Двое подростков напали на сверстника около ТЦ в Тольятти и ударили его битой

Избиение подростками сверстника в Тольятти попало на видео
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Telegram-канал Типичный Тольятти | Новости

В Тольятти двое подростков напали на сверстника и избили его. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел 21 января возле ТРЦ «Аэрохолл» в Тольятти. Судя по видео, двое подростков выследили жертву и напали на него, когда мальчик гулял со своими друзьями. Те не стали вмешиваться в происходящее.

Один их хулиганов повалил школьника на дорогу, а сам залез сверху и стал угрожать пострадавшему. Второй стоял рядом с битой в руке и в итоге ударил ею лежащего. Все это время вокруг стояла толпа несовершеннолетних, которые наблюдали и комментировали происходящее.

Сейчас пострадавший находится в больнице, откуда о случившемся сообщили в полицию. В ГУ МВД по Самарской области уже начали проверку.

Ранее школьник из Мурино попал в больницу с сотрясением мозга после того, как на нем отработали борцовский прием.

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