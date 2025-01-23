Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили номинацию Борисова на «Оскар»

В Кремле не считают номинацию Юры Борисова на «Оскар» концом культуры отмены
close
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не расценивает номинацию российского актера Юры Борисова на кинопремию «Оскар» как завершение «отмены» российской культуры на Западе. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

«Нет», — ответил Песков на вопрос агентства, может ли выдвижение российского актера на главную кинопремию в США свидетельствовать о прекращении «культуры отмены».

До этого сообщалось, что американский комедийно-драматический фильм Шона Бэйкера «Анора», в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, поборется за премию «Оскар» сразу в шести номинациях.

Сам Борисов также номинирован на премию «Оскар» в категории «лучшая мужская роль второго плана». Церемония вручения премии «Оскар-2025» пройдет 2 марта 2025 года.

Накануне Борисов получил номинацию кинопремии SAG Awards, которая присуждается Гильдией киноактеров США, в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Анора».

Ранее сообщалось, что Джонни Депп обратился к россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами