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Фильм с российскими актерами поборется за «Оскар» в шести категориях

Американский фильм «Анора» номинировали на «Оскар» в шести категориях
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Arna Media

Американский комедийно-драматический фильм «Анора», в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, поборется за премию «Оскар» сразу в шести номинациях. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

В частности, картина попала в список номинантов на «Оскар» в категории «лучший фильм». Также на победу в данной категории претендуют ленты «Бруталист» режиссера Брэйди Корбе, «Дюна: Часть вторая» режиссера Дени Вильнева, «Субстанция» режиссера Корали Фаржи и еще шесть фильмов.

При этом «Анора» поборется еще и за статуэтки в категориях «лучший сценарий», «лучшая режиссура», «лучший монтаж». Сыгравшая в фильме актриса Майки Мэдисон, в свою очередь, стала претендентом на победу в категории «лучшая женская роль». Российского актера Юру Борисова номинировали на «Оскар» в категории «лучшая мужская роль второго плана».

В этом году лидером по количеству номинаций стал мюзикл «Эмилия Перес». Он будет бороться за статуэтку в 13 категориях, в том числе за «лучший фильм».

«Анора» — комедийно-драматический фильм американского режиссера Шона Бейкера, вышедший в прокат в 2024 году. Картина повествует о работнице сферы интимных услуг, которая вышла замуж за сына российского олигарха. Узнав о ее профессии, родители молодого человека начинают принимать все возможные меры для аннулирования брака.

Ранее российские прокатчики вырезали ряд сцен из фильма «Анора».

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