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Юра Борисов может получить главную награду Гильдии актеров США

Актер Юра Борисов номинирован на кинопремию SAG Awards за роль в драмеди «Анора»
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FilmNation Entertainment

Юра Борисов получил номинацию кинопремии SAG Awards, присуждаемую Гильдией киноактеров США, в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Анора». Полный список номинантов опубликован на сайте.

Также Борисов вместе с Марком Эйдельштейном, Майки Мэдисон и другими актерами драмеди стал номинантом в секции «Лучший актерский состав». Больше всего упоминаний на SAG Awards-2025 получил мюзикл «Злая» (5 номинаций), а среди сериалов лидером стало шоу «Сегун» (5).

Премия SAG Awards проходит ежегодно с 1995 года, по ее результатам предсказывают номинантов премии «Оскар». В 2025-м вручение премии Гильдии актеров США пройдет 23 февраля, а шорт-лист «Оскара» станет известен 17 января.

5 января прошла церемония награждения международной кинопремии «Золотой глобус». Юра Борисов не получил награду в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора». Она досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».

Ранее стало известно о вырезанных сценах из российской версии «Аноры».

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