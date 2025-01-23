Джонни Депп обратился к россиянам с пожеланием

Актер и режиссер Депп на премьере фильма о Модильяни пожелал россиянам счастья

Актер и режиссер Джонни Депп обратился к россиянам на светской премьере в Москве своего фильма об итальянском художнике и скульпторе Амедео Модильяни «Моди: Три дня на крыльях безумия». Об этом пишет rg.ru.

Специально к премьере видеообращения записали актеры Брюно Гуэри, Антония Деспла и сам режиссер. Он поблагодарил зрителей фильма.

«Я, как всегда, желаю вам всего лучшего. Будьте счастливы, спасибо!» — сказал Джонни Депп, послав залу воздушный поцелуй.

До этого зал записал коллективное видео на память для Джонни Деппа, работающего, в частности, с российскими продюсерами.

В фильме «Моди: Три дня на крыльях безумия» рассказано о трех днях живописца, которые тот провел в 1916 году в Париже.

Накануне русская модель опровергла слухи о том, что актер Депп помог ей открыть бутик.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп может вернуться к своей роли в фильме «Пираты Карибского моря».