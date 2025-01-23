Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джонни Депп обратился к россиянам с пожеланием

Актер и режиссер Депп на премьере фильма о Модильяни пожелал россиянам счастья
close
Global Look Press

Актер и режиссер Джонни Депп обратился к россиянам на светской премьере в Москве своего фильма об итальянском художнике и скульпторе Амедео Модильяни «Моди: Три дня на крыльях безумия». Об этом пишет rg.ru.

Специально к премьере видеообращения записали актеры Брюно Гуэри, Антония Деспла и сам режиссер. Он поблагодарил зрителей фильма.

«Я, как всегда, желаю вам всего лучшего. Будьте счастливы, спасибо!» — сказал Джонни Депп, послав залу воздушный поцелуй.

До этого зал записал коллективное видео на память для Джонни Деппа, работающего, в частности, с российскими продюсерами.

В фильме «Моди: Три дня на крыльях безумия» рассказано о трех днях живописца, которые тот провел в 1916 году в Париже.

Накануне русская модель опровергла слухи о том, что актер Депп помог ей открыть бутик.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп может вернуться к своей роли в фильме «Пираты Карибского моря».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами