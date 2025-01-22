Хинштейн проверил цены на продукты в сетевых магазинах Курска

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что по просьбам местных жителей проверил цены на продукты в магазинах.

По слова врио главы региона, в магазинах Курской области есть товары, которые подешевели, однако на некоторые позиции цены выросли.

«Цена на продукты первой необходимости должна оставаться под контролем», — сказал он.

До этого сообщалось, что Хинштейн возмутился отпуском врио министра охраны объектов культурного наследия региона Ирины Мусьял, уехавшей отдыхать в Индию. Свое недовольство он выразил во время заседания правительства. Хинштейн рассказал, что формально Мусьял не должна согласовывать свой выезд за пределы страны. Однако «в сегодняшних условиях» отпуск без уведомления он считает недопустимым.

5 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Глава государства объяснил назначение тем, что в регионе востребовано кризисное управление. 7 декабря Хинштейн был официально представлен правительству региона.

Ранее Хинштейн запретил курским чиновникам чистить комментарии в соцсетях.