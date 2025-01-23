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Названы три лучших субъекта РФ по качеству жизни

АСИ: Москва, Петербург и Татарстан стали лучшими субъектами РФ по качеству жизни
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Алексей Даничев/РИА Новости

Москва, Санкт-Петербург и республика Татарстан заняли первые три места в рейтинге российских субъектов по качеству жизни. Об этом рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, передает ТАСС.

В четверг, 23 января, специалист приняла участие в заседании наблюдательного совета АСИ. На встрече она представила рейтинг российских регионов по качеству жизни, составленный агентством.

«Лидерами стали <…> Москва, Санкт-Петербург и <…> Татарстан», — рассказала Чупшева.

При этом на местах с четвертого по 10-е расположились Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Московская область, Сахалинская область, Тульская область, Нижегородская область и Башкирия. В свою очередь, три региона — республика Адыгея, Калужская область и Мурманская область — впервые попали в ТОП-20 рейтинга.

Как отметила генеральный директор АСИ, наибольшую положительную динамику в этот раз продемонстрировали республика Саха (Якутия) и Ростовская область. Вместе с ними лидирующие позиции по данному показателю заняли республика Северная Осетия — Алания, Ярославская область, Томская область и Кировская область.

По словам Чупшевой, самые приверженные своему региону люди живут в Чеченской Республике и Тюменской области. Второй регион стал лидером еще и по уровню удовлетворенности населения предоставляемыми ему социальными услугами.

Ранее журналисты «Газеты.Ru» узнали, как Москве удалось стать одним из самых «зеленых» современных мегаполисов.

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