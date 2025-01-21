Москва позеленевшая: как меняется экосистема столицы и почему это важно для горожан?

Москва — один из самых зеленых современных мегаполисов. Зеленые пространства города занимают примерно 113 тыс. гектаров — это почти половина его территории. Как столица, являясь мощным промышленным центром РФ, заботится об экологии, модернизирует законодательство в области городского зеленого фонда и формирует зеленый каркас города — в материале «Газеты.Ru».

Если смотреть на Москву с высоты птичьего полета, особенно явно ощущаешь масштаб и красоту города, который никогда не останавливается в своем движении. В огромные транспортные артерии вливаются ручейки улиц, улочек и переулков, обрамленных парками, скверами, уютными зелеными уголками.

В последние годы в Москве произошли принципиальные изменения подходов к организации общественных пространств: тренд на заботу об окружающей среде и о ментальном и физическом здоровье горожан способствовал преображению каменных пространств исторического центра Москвы и ее многочисленных промышленных кварталов. Мегаполис больше не хочет ассоциироваться с каменными джунглями. Более востребованной выглядит концепция города-сада, в котором есть место для природных и рукотворных ландшафтов.

Кстати, за 15 лет площадь зеленых территорий выросла в три раза. Если в 2010 году она составляла всего 14%, то в 2013 году — уже 40%, а к 2016 году достигла 44%. Что особенно важно: она остается неизменной вплоть до настоящего времени.

Мировой тренд

Запрос на сбережение природного пространства внутри городов свойственен не только российской столице. Этот тренд явно прослеживается на примере других мировых мегаполисов. По уровню озеленения Москва находится на одном уровне с Мадридом, Берлином, Лондоном, Римом и обгоняет среднероссийский показатель на четверть.

close Аэрация воздуха в парке в Москве, 3 июля 2024 года Evgenia Novozhenina/Reuters

Чтобы структурировать подходы к озеленению города с учетом уже существующих зеленых зон и потребностей жителей, в конце 2024 года Мосгордума приняла комплексный документ — закон «Об охране и использовании Зеленого фонда». Документ станет краеугольным камнем для экологической повестки. Задачи, которые стоят перед крупными мегаполисами планеты для сбалансированного и максимально бережного отношения к природе с учетом естественного развития городов, не имеют простых решений. Москва делает ставку на создание единого зеленого каркаса и на кратное увеличение числа охраняемых законом зеленых зон внутри своих границ.

Новая жизнь зеленого фонда

Новый закон предлагает комплексный подход к природоохранной деятельности в области использования зеленого фонда и заменяет несколько действовавших до настоящего момента законодательных актов.

«Новый закон уже называют Зеленой Конституцией. Он заменил собой множество неактуальных разрозненных правовых актов. Ранее действовавшее законодательство о зеленых насаждениях в Москве было принято более 20 лет назад в совершенно иных реалиях. Так, например, базовый закон Москвы «О защите зеленых насаждений» действует с 1999 года, принятые на его основе «Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы» вступили в силу в 2002 году, «Порядок проведения компенсационного озеленения» и «Методика расчета размера платежей за вырубку зеленых насаждений» — с 2003 года», — комментирует профессор, вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России, директор Аграрного технологического института Российского университета дружбы народов Эльвира Довлетярова.

close Люди отдыхают в парке «Зарядье» в Москве, 4 июля 2024 года Максим Блинов/РИА Новости

По ее словам, данные нормативные акты за прошедшие годы менялись незначительно, содержали множество устаревших и фактически недействующих норм, не учитывающих ни развитие города (рост количества жителей и потребностей в зеленых территориях и городской инфраструктуре), ни новые технологии и подходы к сохранению и развитию городского озеленения.

«Принятый закон основывается на лучших мировых практиках регулирования озеленения в мегаполисах и создает основу для внедрения современных механизмов управления зеленым фондом. С учетом современных стандартов и потребностей города он на годы вперед будет регулировать жизнь одного из самых зеленых мегаполисов мира», — отметила Эльвира Довлетярова.

«Зеленые легкие» по всему городу

Документ вводит ряд новых понятий, которые позволяют по-новому отслеживать и поддерживать состояние «зеленых легких» города. Например, теперь законодательно закреплены понятия «зеленые насаждения», «особо охраняемые природные территории» (ООПТ) и «особо охраняемые зеленые территории» (ООЗТ). Также закон содержит описание правовых режимов охраны различных зон. Причем, если с ООПТ все понятно — этим территориям и раньше уделялось много внимания, то в случае ООЗТ парки, скверы, бульвары, даже дворы и сезонное озеленение получат защиту на совершенно ином уровне.

Мегаполису важно развиваться по всем фронтам одновременно, и «законсервировать» кусок площади может оказаться вредным для его развития. Чтобы лес рос, нужно следить за состоянием деревьев и травы, избегать сорняков, губящих полезные виды, создавать условия для размножения птиц, гнездования, выхаживания потомства. Чтобы люди могли наслаждаться лесом и сполна использовать его экологический потенциал, там нужны базовые условия.

Важно, что статус ООПТ не позволял благоустраивать зеленые зоны. А ведь требования сегодняшних жителей мегаполиса к городской среде достаточно высоки: невозможно представить городское пространство без дорожек, на которых с легкостью проедет коляска, детской зоны, комфортного общественного туалета, урн, регулярной уборки территорий.

Также закон ввел и закрепил такое понятие, как экосистемные функции. Почему это важно для жизни города и его сбалансированного развития? Прежде всего потому, что эти функции имеют ценность с точки зрения обеспечения прямых и косвенных выгод от зеленых насаждений и территорий зеленого фонда.

close Девушки моются в душе после купания в бассейне «Лето в парке» во время жары в Москве, 16 июля 2024 года Сергей Бобылев/РИА Новости

«Именно зеленые насаждения создают для горожан благоприятные условия окружающей среды, насыщают воздух кислородом, очищают воздух от углекислого газа и загрязнений, поглощают шум и пыль, обеспечивают среду обитания для растений и животных, дают возможность жителям отдыхать, заниматься спортом, а также помогают экосистеме Москвы адаптироваться к изменениям климата. Значение зеленой составляющей теперь учитывается на всех этапах реализации экологической политики Москвы», — поясняет Эльвира Довлетярова.

Зеленый каркас для Москвы

Таким образом, новый закон вносит ряд важных изменений в экологическую повестку города. Все они направлены на то, чтобы защищать, контролировать и развивать зеленый фонд Москвы. За счет единого подхода к озеленению эти процессы будут более сбалансированными и смогут учитывать запросы мегаполиса, например, в зависимости от сезонности, уже существующей инфраструктуры или необходимости озонирования конкретного района.

Согласно новым нормам, все зеленые насаждения играют важную роль. Речь не только об особо охраняемых природных территориях, к которым всегда было повышенное внимание, но и к паркам, скверам, бульварам, которые являются доступными местами отдыха для москвичей и гостей столицы, украшением города. За счет этих пространств формируется комфортная городская среда. Новый подход, закрепленный законодательно, предполагает, что даже дворы и временное озеленение следует принимать во внимание, когда речь идет об озеленении. С учетом этого нового системного подхода площадь зеленого фонда под защитой города может вырасти в пять раз — с 20 тыс. га до порядка 100 тыс. га.

За счет связанности территорий и зеленых пространств в единую систему Москва планирует сформировать зеленый каркас — естественную систему, которая будет обеспечивать все циклы жизнеобеспечения города с точки зрения экологии.

«Зеленый каркас объединит все те места, где в городе растет зелень. Он будет обеспечивать достаточный уровень озелененности и свяжет воедино зеленые территории. Например, в городе появятся новые непрерывные пешеходные и веломаршруты. Таким образом закон обеспечит связанность зеленых территорий», — комментирует Эльвира Довлетярова.

close Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

По ее словам, каждый озелененный участок Москвы станет частью большой системы и постепенно войдет в отраслевую схему развития зеленого фонда.

«Собственно, отраслевая схема и воплощает на практике идеи доступности зеленого фонда для горожан. Это осуществляется за счет включения территорий фонда в состав зеленого каркаса Москвы», — отмечает эксперт.

Простой пример: под защиту города, если они войдут в зеленый каркас, подпадают скверы и даже дворовые территории. За уничтожение растений или, например, выкапывание цветов с клумб будут введены или повышены штрафы. Новый закон поднял размеры штрафов для зеленых территорий до уровня штрафов на особо охраняемых природных территориях.

Еще один пример: новый закон исключает высадку вредоносных растений. Это защитит граждан от зеленых насаждений, которые вредны и опасны для здоровья, и создаст более благоприятные условия для других видов растений и зеленого многообразия в черте города. «Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды произрастания зеленых насаждений, должна теперь осуществляться с соблюдением показателей озелененности. Они учитывают уровень озеленения территории, продуктивность зеленых насаждений, т.е. количество создаваемой ими биомассы. Таким образом удастся достичь еще большего экологического благополучия», — отмечает Эльвира Довлетярова.

Таким образом, вклад зеленого фонда в благополучие мегаполиса очевиден. Москва сегодня является одним из самых зеленых мегаполисов мира. С 2012 года здесь были благоустроены и созданы более 800 парков и зеленых территорий. Но эта работа должна быть продолжена: объем зеленых территорий напрямую влияет не только на качество жизни, но и на здоровье горожан. «Во многом благодаря мониторингу качества зеленых насаждений «зеленые легкие» Москвы находятся в хорошем состоянии. Тем не менее их состав можно улучшать. Но делать это нужно под внимательным контролем и защитой города», — комментирует Эльвира Довлетярова.