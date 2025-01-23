Путин поручил проверить борьбу с последствиями паводков в Оренбуржье

Контрольное управление президента РФ и Генеральная прокуратура должны проверить работу Минстроя и властей Оренбургской области по преодолению последствий паводков прошлого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он поручил замглавы своей администрации Максиму Орешкину.

«Подготовьте соответствующее поручение за моей подписью Контрольному управлению президента, и при поддержке Генеральной прокуратуры попрошу провести соответствующую проверку того, <...> что там реально происходит», — сказал Путин.

Соответствующее поручение Путин сделал, выслушав доклады по ситуации главы Минстроя Ирека Файзуллина и губернатора Оренбуржья Дениса Паслера. Он отметил, что дело не в недоверии, а в желании получить информацию из разных источников.

В 2024 году сообщалось о выделении свыше 4,8 миллиарда рублей для выплат жителям Оренбургской области, чье имущество пострадало от весенних паводков. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее глава МЧС назвал зоны риска стихийных бедствий в 2025 году.