Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Член ОП РФ Григорьев: ветераны спецоперации могут принести много пользы стране

В ОП РФ сравнили кадровые проекты для бойцов СВО с поддержкой фронтовиков в СССР
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Поддержка ветеранов специальной военной операции со стороны государства, которая выражается в помощи освоиться в гражданской жизни, напоминает ту линию, которую страна вела после Великой Отечественной войны, когда проявивших себя на фронте героев назначали на ответственные должности в органы государственной власти и учебные заведения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член Общественной палаты РФ, профессор РГГУ, директор Фонда исследования проблем демократии, участник СВО Максим Григорьев.

«После Великой Отечественной войны фронтовики играли серьезную роль в обществе. И сейчас все больше людей, имеющих боевой опыт, находят себя в служении на гражданской государственной службе, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, устраиваются работать на предприятия», — сказал Максим Григорьев.

Общественный деятель отметил важную роль в ресоциализации участников СВО таких федеральных и региональных кадровых проектов, как «Время героев», который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж», «Герои Приангарья», запущенной в Иркутской области, «Управленческие кадры Урала», работающей в Свердловской области и многих других.

«Такая работа крайне важна», — заявил Максим Григорьев.

Он напомнил, что ряд участников кадровых программ для бойцов и ветеранов СВО уже получили назначения на ответственные должности в системе государственного управления и выразил уверенность в том, что такие люди «могут принести много пользы стране».

Поэтому организаторы кадровых проектов объявляют о дополнительных наборах участников, добавил член ОП РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что на дополнительный набор в программу «Время героев» подано более 20 тыс. заявок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами