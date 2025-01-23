Член ОП РФ Григорьев: ветераны спецоперации могут принести много пользы стране

В ОП РФ сравнили кадровые проекты для бойцов СВО с поддержкой фронтовиков в СССР

Поддержка ветеранов специальной военной операции со стороны государства, которая выражается в помощи освоиться в гражданской жизни, напоминает ту линию, которую страна вела после Великой Отечественной войны, когда проявивших себя на фронте героев назначали на ответственные должности в органы государственной власти и учебные заведения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член Общественной палаты РФ, профессор РГГУ, директор Фонда исследования проблем демократии, участник СВО Максим Григорьев.

«После Великой Отечественной войны фронтовики играли серьезную роль в обществе. И сейчас все больше людей, имеющих боевой опыт, находят себя в служении на гражданской государственной службе, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, устраиваются работать на предприятия», — сказал Максим Григорьев.

Общественный деятель отметил важную роль в ресоциализации участников СВО таких федеральных и региональных кадровых проектов, как «Время героев», который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж», «Герои Приангарья», запущенной в Иркутской области, «Управленческие кадры Урала», работающей в Свердловской области и многих других.

«Такая работа крайне важна», — заявил Максим Григорьев.

Он напомнил, что ряд участников кадровых программ для бойцов и ветеранов СВО уже получили назначения на ответственные должности в системе государственного управления и выразил уверенность в том, что такие люди «могут принести много пользы стране».

Поэтому организаторы кадровых проектов объявляют о дополнительных наборах участников, добавил член ОП РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что на дополнительный набор в программу «Время героев» подано более 20 тыс. заявок.