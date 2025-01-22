В проекте «Время героев» назвали число желающих принять участие в дополнительном наборе

Более 20 тысяч заявок подано на дополнительный набор в программу «Время героев»

Для участия в дополнительном отборе на кадровую программу «Время героев» зарегистрировалось более 20 тыс. бойцов и ветеранов специальной военной операции. При этом общее количество заявок с учетом первого потока достигло почти 65 тыс. Об этом сообщается в Теlegram-канале проекта.

Отмечается, что дополнительная регистрация закончится 25 января в 12:00 по московскому времени. До этого времени желающие принять участие в проекте должны пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. Результаты отбора станут известны после обработки результатов.

Организаторы проекта сообщили, что вслед за федеральной программой «Время героев» аналогичные программы стартуют во всех субъектах страны.

Ректор президентской академии Алексей Комиссаров назвал программу востребованной и очень актуальной.

«Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне», — заявил он.

На сегодня уже 18 участников первого потока федеральной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель организации «Движение Первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и другие.

Напомним, программа развития для участников специальной военной операции «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».