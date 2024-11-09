В Тверской области 10-летнего мальчика затянуло под «Сапсан»

В Тверской области устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на железной дороге, ребенка потоком воздуха затянуло под скоростной поезд. Об этом сообщает портал Tverigrad.

Инцидент произошел у перехода на станции Бушевец, 10-летний мальчик слишком близко подошел к краю платформы. Потоком воздуха ребенка затянуло под вагон состава «Сапсана» и ударной волной отбросило в межпутье первого и второго пути.

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом двух коленных суставов, перелом правого предплечья, он госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Подмосковье девушка в наушниках шагнула под поезд и выжила. Она не обратила внимания на красный свет светофора и звуковые сигналы поезда. Девушка не просто осталась жива, но и практически не пострадала. Информации о ее состоянии не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Новосибирской области грузовой поезд снес ребенка, переходившего пути в наушниках.