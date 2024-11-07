В Новосибирской области грузовой поезд снес ребенка, переходившего пути в наушниках

В Новосибирске устанавливаются обстоятельства несчастного случая на железной дороге, грузовой поезд сбил подростка, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале Транспортной полиции Сибири.

Инцидент произошел 6 ноября на перегоне станций Чик-Обь, грузовой поезд сбил ребенка. 13-летний мальчик получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. По предварительной информации, подросток шел вдоль путей в наушниках.

Машинист, увидев человека на рельсах, подавал специальный звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Обстоятельства произошедшего и личность мальчика устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края две сестры переходили железнодорожные пути и оказались под колесами поезда. Девочек с травмами доставили в местную больницу. Состояние младшей двое суток оставалось критическим, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти подросток-зацепер ехал на сцепке между вагонами и сорвался при торможении.