Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирской области грузовой поезд снес ребенка, переходившего пути в наушниках

В Новосибирской области подросток в наушниках попал под поезд

close
Телеграм-канал «Транспортная полиция Сибири»

В Новосибирске устанавливаются обстоятельства несчастного случая на железной дороге, грузовой поезд сбил подростка, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале Транспортной полиции Сибири.

Инцидент произошел 6 ноября на перегоне станций Чик-Обь, грузовой поезд сбил ребенка. 13-летний мальчик получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. По предварительной информации, подросток шел вдоль путей в наушниках.

Машинист, увидев человека на рельсах, подавал специальный звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Обстоятельства произошедшего и личность мальчика устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края две сестры переходили железнодорожные пути и оказались под колесами поезда. Девочек с травмами доставили в местную больницу. Состояние младшей двое суток оставалось критическим, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти подросток-зацепер ехал на сцепке между вагонами и сорвался при торможении.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами