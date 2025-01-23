Массовое ДТП произошло на трассе в Караганде

В Караганде произошло массовое ДТП с участием 19 автомобилей. Об этом сообщают «Вести».

«Причиной аварии является несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции, передает казахстанский оператор дорог. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели автомобили на камеру. На кадрах видны несколько поврежденных автомобилей, которые до этого столкнулись на трассе. Машины стоят друг к другу вплотную. Часть автомобилей заблокированы, вокруг ходят люди, стоят машины служб спасения. Также вдали видны еще автомобили, которые попали в аварию.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на улице Снеговой автомобиль разорвало в клочья в ДТП.

Очевидцы запечатлели машину на камеру. На кадрах видно, как большая часть автомобиля разрушена: нет дверей, крыши, лобового и заднего стекла, уцелел только багажник. Также видно, что вокруг машины разбросаны запчасти.

Ранее в Новосибирской области столкнулись Mazda и большегруз.