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В ГД РФ поступил проект о заморозке средств граждан, причастных к диверсиям

Шендерюк-Жидков: ГД рассмотрит проект о заморозке средств причастных к диверсиям
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Максим Блинов/РИА Новости

Инициативная группа сенаторов и депутатов направила на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект о заморозке денежных средств и имущества лиц, причастных к диверсиям. Об этом сообщил первый заместитель комитета верхней палаты российского парламента по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков, пишет РИА Новости.

По словам члена Совета Федерации РФ, документ предполагает внесение изменений в ст. 74 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае его принятия в стране будут расширены полномочия межведомственного координационного органа, отвечающего за противодействие соответствующей деятельности.

«Законопроектом предусматривается расширение полномочий <...> координационного органа <...> в части установления в качестве основания для принятия решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц наличие достаточных оснований подозревать их причастность к диверсионной деятельности», — говорится в пояснительной записке к документу, который оказался в распоряжении журналистов.

Из текста следует, что санкции также будут применяться к тем, кто оказывал финансовую помощь экстремистам.

10 января журналисты ТАСС сообщили, что Шендерюк-Жидков подготовил законопроект о блокировке денежных средств и имущества граждан, обвиняемых в причастности к диверсиям.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за вовлечение несовершеннолетних в преступления через интернет.

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