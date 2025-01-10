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В Совфеде предложили блокировать счета подозреваемых в причастности к диверсиям

ТАСС: Совфед предлагает блокировать счета подозреваемых в подготовке диверсий
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков подготовил проект, согласно которому подозреваемым в причастности к диверсиям будут замораживать счета. Об этом пишет ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Из документа следует, что координационный орган, противодействующий финансированию терроризма, сможет замораживать счета граждан, подозреваемых в подготовке диверсий или финансовой помощи экстремистам.

В декабре сообщалось, что специалисты МВД России за 10 месяцев 2024 года выявили 54 факта финансирования терроризма, а также 38 преступлений, связанных с финансирование экстремизма.

В ведомстве пояснили, что противоправную деятельность обычно финансируют за счет средств, полученных от незаконных сделок.

Ранее россиянина из Подмосковья задержали из-за перевода денег террористам.

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