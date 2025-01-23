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На Урале аферисты использовали инвалида, чтобы похитить у банка 1,5 млн рублей

На Урале мужчин задержали за похищение у банка 1,5 млн рублей

На Урале задержали мужчин, которых подозревают в махинации с инвалидом. Об этом сообщает полиция Южного Урала.

Инцидент произошел в январе прошлого года. По версии следствия, шесть фигурантов оформили на инвалида ипотеку. При этом они завысили цену на 1,5 миллиона рублей. Таким образом они похитили деньги у банка.

У подозреваемых провели обыски.

«Мероприятия прошли в Коркино, Еткульском и Еманжелинском районах. Изъяты деньги, банковские карты, телефоны и патроны к оружию», – сообщается в публикации.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц. Троих фигурантов задержали и отправили в ИВС. На данный момент идет расследование.

До этого в Москве работника банка задержали за кражу 180 миллионов рублей у клиента. По версии следствия, он частями забирал средства из банковской ячейки. Мужчину задержали в одном из аэропортов столицы.

Ранее красноярец украл у друзей детства 45 млн рублей под видом инвестирования.

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