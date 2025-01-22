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В Москве работник банка украл из ячейки клиента 180 млн рублей

В Москве сотрудника банка арестовали за кражу 180 млн рублей у клиента
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Shutterstock

В Москве сотрудника банка подозревают в краже средств одного из клиентов. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии полиции, мужчина, воспользовавшись служебным положением, забрал из банковской ячейки около 180 миллионов рублей. При этом средства он выносил частями.

«Последнюю партию в размере 35 миллионов рублей он конвертировал в криптовалюту», – сообщается в публикации.

В какой-то момент другие сотрудники банка заметили пропажу и обратились в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали в одном из аэропортов Москвы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на данный момент фигурант находится под стражей.

Сейчас сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.

До этого в Самарской области мошенники выманили у 71-летней женщины около 430 миллионов рублей. Аферисты выманили у пострадавшей не только миллионы рублей, но и $800 тысяч.

Ранее четверо грабителей украли из подмосковного ПВЗ товары на миллион рублей.

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