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Россиянин украл у друзей детства и других людей 45 млн рублей под видом инвестирования

Красноярец украл у друзей детства 45 млн рублей под видом инвестирования
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Global Look Press

Житель Красноярского края, которого обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов рублей, скоро предстанет перед судом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Согласно материалам дела, 35-летний житель Железногорска убеждал людей передавать ему крупные суммы, предлагая им подработать на инвестиционной деятельности. Часто злоумышленник убеждал оформлять жертв займы для того, чтобы вложить больше денег в инвестиции и получить сверхприбыль. Аферисту удалось добиться успеха благодаря тому, что поначалу он рассчитывался по небольшим долгам потерпевших, чем он завоевал доверие.

Первыми обманутыми клиентами мошенника стали его друзья детства и родственники. Затем к сибиряку стали обращаться знакомые знакомых и другие граждане, с которыми он пересекался.

Чтобы создать образ успешного бизнесмена, мужчина приезжал на встречи с клиентами на арендованных дорогих автомобилях.

Используя эту схему, красноярец обманул 57 человек на 45 млн рублей.

Ранее в Москве девушка вскрыла сейф своей семьи под давлением мошенников и пропала.

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