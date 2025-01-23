Россиян предупредили о надвигающей магнитной буре из-за выброса плазмы на Солнце

Из-за выброса плазмы на Солнце в ближайшее время на Земле начнется магнитная буря, предупредила руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. В беседе с RT она опровергла сообщения о том, что речь идет о каком-то необычном явлении.

Напомним, сообщалось, что накануне на Солнце наблюдался выброс необычной черной структуры. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН назвали это редким, красивым и жутковатым явлением. По мнению Абуниной, на самом деле ничего удивительного в этом нет.

«Черный цвет — нам так видно с нашей точки зрения. Никакая [плазма] на самом деле не черная. И назвать явление редким тоже нельзя, это обычный выброс плазмы солнечного ветра», — заявила она.

Она добавила, что наблюдаемое явление «летит прямо в лоб в сторону Земли», подчеркнув, что такое время от времени случается. Удивительным это все выглядит с того ракурса, под которым наблюдается учеными — сгусток плазмы выглядит как «красивое, большое, хорошее волокно». Оно долетит до Земли, что приведет к магнитной буре, которая прогнозируется на ночь с 24 на 25 января.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН уточняли, что черный оттенок плазмы может быть связан с нейтральным водородом. Также сообщалось, что магнитная буря достигнет Земли в пятницу во второй половине пятницы, по предварительным данным, ей присвоят класс G2, отвечающий среднему уровню мощности.

Ранее врачи назвали продукт, противопоказанный во время магнитных бурь.