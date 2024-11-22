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В Петербурге возбудили дело после сожжения шалаша Ленина

Mash: дело возбуждено по факту сожжения шалаша Ленина в Сестрорецке

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Ю. Родин/РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия по факту сожжения шалаша Ленина в музейном комплексе в Сестрорецке. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Минувшей ночью, между 03:00 и 8:00, шалаш был уничтожен — уголовное дело возбуждено по 243 статье УК РФ. Полиция ищет пироманов», — пишет канал.

Памятник «Шалаш В.И. Ленина» был создан советским архитектором Александром Гегелло 15 июля 1928 года. Это копия шалаша, в котором прятались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев летом 1917 года от ордера на арест, который выдало Временное правительство. Его неоднократно восстанавливали после пожаров и ураганов.

В ночь на 21 ноября местные СМИ сообщили, что вандалы подожгли шалаш. Директор музейного комплекса Наталья Коваленко заявила, что памятник восстановят в ближайшие месяцы.

Она подчеркнула, что его придется отстраивать практически с нуля, так как огнем был сильно поврежден металлический каркас.

Ранее на памятнике Ленину в Петербурге написали «иуда и палач».

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