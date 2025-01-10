В Подмосковье произошел крупный пожар на складе

МЧС: в Подмосковье загорелся склад на площади 2100 квадратных метров

В поселке Первомайский Московской области произошел пожар в металлическом ангаре, который использовался как склад. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Площадь возгорания составила 2100 квадратных метров, отметили в ведомстве. Для тушения пожара привлекли свыше 50 сотрудников МЧС и 18 единиц техники.

Специалистам ведомства уже удалось локализовать пожар и не допустить распространения огня на соседнее помещение.

В результате происшествия обрушилась кровля строения на площади 700 квадратных метров, добавили в МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне сообщалось, что в Москве на Коровинском шоссе загорелось одноэтажное металлическое строение с примыкающим зданием автомойки. К тушению привлекли 37 специалистов ведомства и десять единиц техники. Возгорание удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.

7 января в центре Москвы загорелось значительное количество строительных бытовок. Пожар произошел в Таганском районе на улице Прямикова. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На месте происшествия работали 40 пожарных и 10 единиц специальной техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Москве произошел пожар в элитном жилом комплексе.