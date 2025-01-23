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Эксперт: право заводить кошек в тюрьмах снизит риск рецидивной преступности

Правозащитник Мельников: кошки в колониях снизят рецидивы преступности
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Depositphotos

Если заключенным дадут возможность заводить кошек в колониях, это может стать инструментом по снижению рецидивной преступности, считает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. В том числе питомцы помогут в борьбе с крысами в тюрьмах, заявил он НСН.

«В целом положительно отношусь к идее, но на самом деле эту историю сейчас просто хотят легализовать по сути. В действительности во многих следственных изоляторах, в колониях есть кошки в камерах», — отметил эксперт, пояснив, что так в тюрьмах борются с большим количеством крыс.

В целом подобную норму нужно было законодательно закрепить уже давно, так как забота о животных помогает людям социализироваться, заявил Мельников, призвав при введении подобных правил позаботиться о правах людей, страдающих астмой, аллергией на животных.

Социализация в целом играет важную роль в предотвращении рецидивной преступности, которая сегодня достигает катастрофических масштабов, добавил специалист. Только на кошек в этом надеяться не стоит — важно в целом человеческое отношение к заключенным в комплексе, а также общественный контроль, заключил правозащитник.

Напомним, до этого Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на источники, что депутаты направили в Минюст РФ предложение разрешить заключенным заводить котов, чтобы осужденные могли стать добрее и эмпатичнее. Уточняется, что питомцы уже есть у заключенных в исправительных колониях Екатеринбурга и Омска с разрешения администрации. Также авторы инициативы приводят статистику, согласно которой 44% заключенных возвращаются в колонии, совершая очередное правонарушение.

Ранее в СПЧ прокомментировали новость о возможном разрешении заводить заключенным котов.

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