Член СПЧ прокомментировала новость о возможном разрешении заводить заключенным котов

Член СПЧ Меркачева заявила, что не раз видела котов в российских колониях

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, комментируя новость о котах в российских колониях, заявила, что не раз видела животных в камерах. Хотя, по словам правозащитницы, официально это никогда не приветствовалось. Об этом член СПЧ рассказала в беседе с изданием «Страсти».

Меркачева подчеркнула, что животные, как правило, есть на территории большинства СИЗО и колоний. Без них, отметила собеседница СМИ, учреждения поглотили бы грызуны.

«Другое дело, насколько взаимодействие с котами происходит именно у заключенных и осужденных. Я видела котов во многих камерах. Конечно, официально это не приветствуется, но котики были. Заключенные, которые находились в камерах, очень часто приманивали животных», — поделилась член СПЧ.

Меркачева выразила уверенность, что если бы в учреждениях официально разрешили держать котов, это помогло бы «снять напряженность». Она убеждена, что заключенные не будут издеваться над животными.

«Считаю, что эта практика была бы гуманной и оправданной. Она помогала бы снимать стресс, развивать человеколюбие. Потому что когда человек проявляет доброту по отношению к животному, он будет проявлять потом эту же самую доброту к людям. Все связано», — добавила правозащитница.

Ранее в Госдуме предложили разрешить заключенным заводить котов, чтобы осужденные могли стать добрее и эмпатичнее.