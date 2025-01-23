В Таиланде вступил в силу закон об однополых браках

В Таиланде 23 января вступил в силу ранее принятый закон, легализующий бракосочетание представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщил портал Daily News.

Отмечается, что изменения в законодательстве уравнивают гей-браки с обычными. В подобные союзы граждане Таиланда могут вступить как с соотечественниками, так и с иностранцами.

Таиланд стал первой страной в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и третьей азиатской страной, легализовавшей однополые браки. Против принятия закона выступали консервативные партии островного государства.

22 января сообщалось, что президент США Дональд Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ и движения Black Lives Matter (BLM) на правительственных зданиях по всему миру. В действующем приказе также говорится, что флаг США объединил всех граждан под «универсальными принципами справедливости, свободы и демократии», и население страны разделяет данные взгляды.

Ранее российского комика потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ.