Незлобина потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ

Общественники движения «Сорок сороков» потребовали проверить комика Александра Незлобина на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, Незлобину грозит штраф до 100 тысяч рублей в случае признания виновным по статье о пропаганде ЛГБТ. Причиной просьбы проверки стали отрывки из стендапа комика, опубликованные у него в социальных сетях.

По данным SHOT, в день инаугурации президента США Дональда Трампа Незлобин опубликовал видео с концерта, в котором попросил американское правительство не отменять гей-браки, потому что ему «некуда больше бежать».

Незлобин уехал из России в США в начале 2022 года. Комик рассказывал, что вынужден снимать квартиру за $3,5 тысячи, при этом около $15 тысяч у него уходит на продукты первой необходимости. Юморист отмечал, что его супруга иногда сомневается в правильности решения уехать из России. Однако Незлобин подчеркивал, что готов подставить родным сильное плечо и что он уверен в своих решениях.

В сентябре 2023 года Незлобин признался, что переехал в США из-за работы. По словам юмориста, его выбор пал на Америку, так как там очень хороший стендап.

Ранее Незлобин продал московскую квартиру на Патриках.