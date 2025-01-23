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Патриарх Кирилл поздравил замгендиректора ТАСС Гусмана с 75-летием

Патриарх Кирилл отметил вклад замгендиректора ТАСС Гусмана в российскую журналистику
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил первого замгендиректора ТАСС Михаила Гусмана с 75-летием. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы вносите немалый вклад в развитие российской журналистики и укрепление международных связей нашей страны. Ваш профессиональный и жизненный путь - яркий пример преданности своему призванию и деятельного служения Отечеству», — написал патриарх в телеграмме Гусману.

Он также вспомнил про телепроект «Формула власти», который создал Гусман, отметив его значимость в российском медиапространстве. Патриарх подчеркнул умение Гусмана вести диалог с представителями разных государств.

Кроме того, патриарх выразил замгендиректору информационного агентства благодарность за внимание к жизни Русской Православной Церкви (РПЦ) и за информирование граждан о ее деятельности.

Патриарх выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество с агентством.

До этого в Рождественском послании патриарх рассказал, что христиане XXI века могут попасть в Царство Божие только отвечая на любовь Бога взаимностью, поскольку каждый человек призван к счастью.

Ранее патриарх освятил для военных нательные кресты с инициалами Путина.

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