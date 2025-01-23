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На Северном Кавказе восемь сотрудников «Россетей» арестованы по делу о хищении крупной суммы

В Ингушетии восемь участников ОПГ арестовали по делу о хищении 66 млн рублей
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Республике Ингушетия восемь человек арестованы по подозрению в хищении 66 млн рублей. Об этом сообщило региональное управление ФСБ РФ, передает РИА Новости.

«...выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», его филиала «Ингушэнерго» и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По информации ФСБ, подозреваемые похитили 66 миллионов рублей, которые выделили для строительства электроподстанции «Плиево-Новая» в Назрановском районе Республики.

В январе 2025 года задержали бывшего директора Десятого подшипникового завода при гособоронзаказе.

По данным следствия, в 2021 году руководство завода во время исполнения гособоронзаказа заключило более 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия ОПК на общую сумму не менее 1,5 млрд рублей. Однако в 2022 году Борисов завышал цены на продукцию и предоставлял фальшивые документы, тем самым похитив не менее 800 млн рублей.

Ранее начальника отдела полиции в Петербурге задержали по подозрению во взятке.

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