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В России на кладбище образовались пробки с гробами

Под Владимиром на кладбище образовались пробки с гробами
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Nikolai Denisov/Shutterstock/FOTODOM

На кладбище в поселке Улыбышево под Владимиром образовались пробки с гробами. Об этом стало известно Telegram-каналу «Чеснок».

Как уточняет источник, люди не успевают захоронить родственников из-за введения ограничения въезда на территорию кладбища.

«Новые правила работы кладбищ, утвержденные владимирской мэрией в конце 2024 года, привели к ритуальному коллапсу. Городские власти ограничили въезд на территорию кладбищ и время захоронений», — говорится в сообщении.

Из-за такого решения ритуальные службы просто не успевают подготовить могилы. Кроме того, места под захоронения выдаются в хаотичном порядке. Если раньше можно было сориентироваться по датам на могильных плитах, то теперь хоронят вразнобой, в проходе между рядами, подчеркивает источник.

Недавно в Ярославле вандалы осквернили кладбище с захороненными на нем участниками СВО. Речь идет о воинском мемориальном кладбище на Угличской горе. На кладбище установили мемориал в честь российских военных, участников боевых действий.

Ранее неизвестные в военной форме открыли стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер».

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