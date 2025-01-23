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В Ульяновске подростки предстанут перед судом за подготовку теракта по указанию с Украины

В Ульяновске подростки пойдут под суд за подготовку теракта
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Ульяновске подростков будут судить за организацию теракта по указаниям с Украины. Об этом сообщает региональное издание ulpressa.

По данным издания, обвиняемые планировали совершить теракт на одном из объектов критической инфраструктуры.

«...подростки действовали по указанию кураторов с Украины, получая инструкции через мессенджер», — сообщает издание.

Школьникам грозит до 20 лет лишения свободы. Другие детали пока неизвестны.

В Свердловской области подростков обвиняют в подготовке теракта и поджоге машины МВД. По данным следствия, несовершеннолетние приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывчатого вещества и изготовили самодельное взрывное устройство и электродетонатор. Один из обвиняемых переносил устройства в своем рюкзаке до момента задержания. Также установлено, что один из фигурантов причастен к поджогу служебной машины полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали четверых граждан РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге.

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