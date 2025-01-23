В США пожаловались на цензуру в TikTok

Пользователи соцсети TikTok в США пожаловались на цензуру после восстановления работы приложения на территории страны. Об этом сообщает портал Semafor.

«Вскоре после того, как создатели контента снова получили доступ к соцсети в воскресенье, они начали публиковать видео, в которых жаловались на то, что алгоритмы, выстраивающие рекомендации, как им казалось, стали работать по-другому», — говорится в сообщении.

Некоторые пользователи отметили, что их лента, поиск и комментарии подверглись цензуре.

Недавно президент США Дональд Трамп подписал указ о видеосервисе TikTok, откладывающий введение запрета на соцсеть на 75 дней.

Трамп отметил, что в США есть «проблемы посерьезнее», чем возможная слежка со стороны Китая за пользователями сервиса. Президент подчеркнул, что подписанное соглашение дает ему право продать TikTok или закрыть.

Ранее Маск прокомментировал идею приобретения TikTok американскими бизнесменами.