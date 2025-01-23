В России могут упростить процедуру задержания пьяных водителей

Министерство внутренних дел РФ предложило упростить процедуру оформления пьяных водителей, внеся соответствующие поправки в административный кодекс. Об этом пишет ТАСС.

В полиции рассказали журналистам, что сейчас сотрудникам приходится составлять от трех до пяти процессуальных документов при обязательном оформлении протоколов о задержании и отстранении водителя от управления машиной.

МВД хочет дать возможность полицейским вместо составления двух обязательных протоколов просто проставлять соответствующие отметки в других процессуальных документах.

Пока законопроект находится на общественном обсуждении.

До этого в МВД предупредили, что водительские удостоверения граждан РФ, срок действия которых истек или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря текущего года, должны быть заменены. В противном случае они перестанут действовать на российской территории.

Ранее стало известно, будут ли штрафовать за ленточки на автомобилях.