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В РФ предупредили о завершении периода автоматического продления прав

МВД: период автоматического продления водительских прав завершится в 2025 году
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Водительские удостоверения граждан РФ, срок действия которых истек или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря текущего года, должны быть заменены. Об этом предупредили в пресс-центре российского министерства внутренних дел, пишет ТАСС.

Период автоматического продления водительских удостоверений на территории страны завершается в текущем году. На этом фоне журналисты агентства направили в ведомство запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Водительские удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты», — говорится в ответном письме МВД.

Из текста следует, что владельцы таких удостоверений обязаны заменить их после истечения трех лет с этой даты. В противном случае они перестанут действовать на российской территории, пояснили в министерстве.

Согласно действующему в стране законодательству, за езду на машине с недействительными водительскими удостоверениями гражданам грозит наказание в виде штрафа в размере до 15 тыс. рублей. Кроме того, таких водителей могут отстранить от управления транспортными средствами до восстановления прав.

При этом, чтобы заменить удостоверение, россиянам надо пройти медицинскую комиссию и заплатить пошлину. Также им придется посетить отделение Госавтоинспекции.

Ранее в РФ увеличили штрафы за нарушение правил дорожного движения.

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