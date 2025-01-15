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Водителям рассказали, будут ли штрафовать за ленточки на автомобилях

«Известия»: водителей не оштрафуют за антистатические ленточки на машинах
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Павел Лисицын/РИА Новости

Установка антистатических ленточек на машину не является нарушением ПДД и не может стать основанием для привлечения водителя к административной ответственности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Прикрепленная к кузову автомобиля антистатическая ленточка не может считаться внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Ведь она в принципе не может оказать влияние на безопасность, не закрывает обзорность и внешние световые приборы», — сообщает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто подтверждает, что подобные «девайсы» не являются основанием для штрафа. По словам специалиста, антистатические ленты равносильны висящим в салоне машины ароматизаторам.

Сообщается, что ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что за наличие резиновых ленточек могут привлечь к административной ответственности и выписать штраф в размере 500 рублей. Опрошенные эксперты опровергли эту информацию.

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