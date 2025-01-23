Трамп разрешил агентам, занимающимся оружием и наркотиками, высылать мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа наделила полномочиями депортировать нелегальных мигрантов агентства минюста, которые, в том числе, занимаются оружием и наркотиками. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю служебную записку.

Администрация Трампа пытается собрать больше сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи в проведении депортаций, предоставив агентам федерального правительства те же полномочия, что и сотрудникам иммиграционной службы, отмечает издание.

В служебной записке, направленной исполняющим обязанности министра внутренней безопасности Бенджамином Хаффманом, говорится, что министерство внутренней безопасности предоставляет полномочия по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства нескольким агентствам министерства юстиции, включая Управление по борьбе с распространением наркотиков (DEA), Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) и Службу маршалов.

Накануне The New York Times сообщила, что министерство внутренней безопасности США расширило полномочия правоохранительных органов и разрешило им депортировать нелегальных мигрантов без решения иммиграционного суда.

Ранее Трамп обвинил Байдена в заселении Америки миллионами мигрантов.